База данных недвижимости

Есть программка, надо будет ее скопировать по функционалу. Суть универсальный каталог недвижимости с множеством сортировок, програмка должна работать сама по себе без внешних баз и коннектов в интернет.

Желающим вышлю все скрины или саму прогу

Вот демка проги, а то многим не доходит по почте:

http://narod.ru/disk/1003044000/estrade_setup.exe.html

Предложения: срок написания, стоимость

Желательно Киев для личной встречи