Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи: • выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4. ...
База данных недвижимости
Есть программка, надо будет ее скопировать по функционалу. Суть универсальный каталог недвижимости с множеством сортировок, програмка должна работать сама по себе без внешних баз и коннектов в интернет.
Желающим вышлю все скрины или саму прогу
Вот демка проги, а то многим не доходит по почте:
http://narod.ru/disk/1003044000/estrade_setup.exe.html
Предложения: срок написания, стоимость
Желательно Киев для личной встречи
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