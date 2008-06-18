Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи: • выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4. ...
Программа генерирующая цветомузыку
Задание дали в иснституте...
Составить программу для генерации и воспроизведения звуков. Во время воспроизведения цвет
дисплея должен меняться, в зависимости от того, какая частота у играющего в данный момент звука.
Записать созданный звук на жесткий диск. Центрировать дисплей по отношению к центру экрана.
Использовать надо winAPI, функции, которые начинаются на wave… .
Полученную мелодию надо записать на жесткий диск.
Сделать что-то типа цветомузыки(нота меняется – цвет меняется)
Еще преподаватель сказал сделать стерео звук.
Одновременно должны играть сразу несколько нот.
Более конкретно задания он не давал. На словах сказал, что надо сгенерировать звук, исходя из того, что у каждой ноты своя частота(ЛЯ 1ой октавы 440 Гц. Между нотами (не всеми) идут тона, а разница между нотой и тоном = корень 12 степени из 2). Надо забить эти частоты в массив, задать продолжительность и загонять в функцию типа playSound или waveOutWrite…
Программа нужна на DevC++ (возможно с использованием glut), под Windows XP.
Есть пример отчета по подобной программе, со скриншотами и описанием используемых функций, вышлю вам если заинтерисуетесь проектом.
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