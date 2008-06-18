Разработка ПО для 3D-дизайна интерьера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок442 просмотра

Цель: Разработать ПО для 3D-дизайна расстановки мебели.

Основные требования:

1. 2 версии ПО: для создания 3D-моделей; только для дизайна интерьера.

2. 3D-модели должны полностью соответствовать каталогу компании.

3. Сохранение дизайна на сервере компании.

4. Версия "для дизайна интерьера" будет доступна для свободного скачивания.

5. Возможность обновления каталога моделей, публикации каталога на сервере, последующей загрузкой пользователем и импортированием в "дизайнер интерьера".

Функциональность ПО - создание 3D-моделей:

1. Импорт каталога товаров с ценами.

2. Создание 3D-модели "сменных" элементов и товаров и привязка к товарам каталога.

3. Определения правил соответствия отдельных элементов к товарам (ручки, фронты шкафов и т.д.).

4. Определение правил взаимного расположения. Например, определенные товары не могут располагаться рядом друг с другом ближе чем на Х см по горизонтали или вертикали.

Функциональность ПО - создание дизайна интерьера:

1. Размещение моделей в рабочей области.

2. Возможность замены отдельных элементов модели на другие элементы из той же категории (ручки, фронты шкафов и т.д.) с контролем совместимости.

3. Получение спецификации на интерьер с ценами.

Пример готового ПО можно посмотреть здесь http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html

Дополнительные требования:

1. Возможность периодических встреч в Киеве.

17 лет назад
sSergius
55 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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