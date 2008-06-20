Программа для отправки на почтовый ящик

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен36 заявок611 просмотров

Вот задание:

Требуется создать программу, которая при нажатии на нею будет посылать ,определенный файл на e-mail

Например:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ERRORLOG.INI вот этот файл будет посылать программа при нажатии

При включении программа не должна со прикасаться с пользователем и выводить всякие названия или сообщения

Программа должна быть в формате .exe , возможна программа и в .vbs,но в .exe лучше

Цена договорная

FAQ досрочные

(Вопрос) Зачем вам это надо?

(Ответ) Мне это надо для программы, просто если пользователь решит что нашел ошибку или выскочила ошибка она запишется в файл .ini и отправится мне на e-mail и я попытаюсь устранить ошибку, в ближайших версиях

(Вопрос) Могу ли я сделать две или более таких программ?

(Ответ) Да, пожалуйста делайте

(Вопрос) Могу я сделать вам в .exe и .vbs?

(Ответ) Да можете, только все в .exe будут декомпилированны

(Вопрос ) А другие, кроме .exe и .vbs принимаются?

(Ответ) Смотря в каких, еще можно в .js ,но для меня главное что бы посылало на почтовый ящик

Думаю что это самые популярные вопросы

И все эти программы не должны быть вирусами

И когда будете писать, укажите ,пожалуйста, свой e-mail

JavaScript
17 лет назад
netlite
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ajgor
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ajgor
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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