Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...
Программа для отправки на почтовый ящик
Вот задание:
Требуется создать программу, которая при нажатии на нею будет посылать ,определенный файл на e-mail
Например:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\ERRORLOG.INI вот этот файл будет посылать программа при нажатии
При включении программа не должна со прикасаться с пользователем и выводить всякие названия или сообщения
Программа должна быть в формате .exe , возможна программа и в .vbs,но в .exe лучше
Цена договорная
FAQ досрочные
(Вопрос) Зачем вам это надо?
(Ответ) Мне это надо для программы, просто если пользователь решит что нашел ошибку или выскочила ошибка она запишется в файл .ini и отправится мне на e-mail и я попытаюсь устранить ошибку, в ближайших версиях
(Вопрос) Могу ли я сделать две или более таких программ?
(Ответ) Да, пожалуйста делайте
(Вопрос) Могу я сделать вам в .exe и .vbs?
(Ответ) Да можете, только все в .exe будут декомпилированны
(Вопрос ) А другие, кроме .exe и .vbs принимаются?
(Ответ) Смотря в каких, еще можно в .js ,но для меня главное что бы посылало на почтовый ящик
Думаю что это самые популярные вопросы
И все эти программы не должны быть вирусами
И когда будете писать, укажите ,пожалуйста, свой e-mail
Выбранный исполнитель
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