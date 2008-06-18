Найти софт, который разрешит редактировать файл

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Закрыт8 заявок363 просмотра

Требуется программист, который сможет подсказать, каким софтом можно редактировать файл в приложении(не добавляется, через асю или почту кину. Там обычная виндоусовская установка-архив) к проекту. По идее там всё просто, требуется лишь подсказать или показать.

Можно писать в приват.

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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