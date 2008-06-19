В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412
Консольный мультипоточный загрузчик WEB страниц
Так как толково мультипоточность реализовать на PHP не получается, приходится выносить это во внешнее консольное предложение. Настройки приложения (хранятся в текстовом файле в удобочитаемом формате):
1. прокси
2. переходить ли по редиректам (follow location)
3. переходить ли только по внутренним редиректам (хост должен оставаться прежним)
4. число параллельных потоков
5. user agent
6. формат выдачи: 0 - все в одном файле (as is) и 1 для двух файлов (в первом заголовки, во втором тело документа)
7. файл с входными данными по умолчанию
8. директория для сохранения документов
Передача входных данных программе:
программе передается файл с входными данными, или если имя не задано, используется дефолтное из конфига.
формат файла следующий:
URL1 FILENAME1
URL2 FILENAME2
или построчно URL адрес и имя файла, в который его сохранить.
Предпочтительный язык разработки - c/c++, платформа - winxp, x86. Указывайте цену разработки.
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