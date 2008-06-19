Консольный мультипоточный загрузчик WEB страниц

Так как толково мультипоточность реализовать на PHP не получается, приходится выносить это во внешнее консольное предложение. Настройки приложения (хранятся в текстовом файле в удобочитаемом формате):

1. прокси

2. переходить ли по редиректам (follow location)

3. переходить ли только по внутренним редиректам (хост должен оставаться прежним)

4. число параллельных потоков

5. user agent

6. формат выдачи: 0 - все в одном файле (as is) и 1 для двух файлов (в первом заголовки, во втором тело документа)

7. файл с входными данными по умолчанию

8. директория для сохранения документов

Передача входных данных программе:

программе передается файл с входными данными, или если имя не задано, используется дефолтное из конфига.

формат файла следующий:

URL1 FILENAME1

URL2 FILENAME2

или построчно URL адрес и имя файла, в который его сохранить.

Предпочтительный язык разработки - c/c++, платформа - winxp, x86. Указывайте цену разработки.