Консольный мультипоточный загрузчик WEB страниц

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Закрыт9 заявок353 просмотра

Так как толково мультипоточность реализовать на PHP не получается, приходится выносить это во внешнее консольное предложение. Настройки приложения (хранятся в текстовом файле в удобочитаемом формате):

1. прокси

2. переходить ли по редиректам (follow location)

3. переходить ли только по внутренним редиректам (хост должен оставаться прежним)

4. число параллельных потоков

5. user agent

6. формат выдачи: 0 - все в одном файле (as is) и 1 для двух файлов (в первом заголовки, во втором тело документа)

7. файл с входными данными по умолчанию

8. директория для сохранения документов

Передача входных данных программе:

программе передается файл с входными данными, или если имя не задано, используется дефолтное из конфига.

формат файла следующий:

URL1 FILENAME1

URL2 FILENAME2

или построчно URL адрес и имя файла, в который его сохранить.

Предпочтительный язык разработки - c/c++, платформа - winxp, x86. Указывайте цену разработки.

PHP
17 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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