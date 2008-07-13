Требуется программа "Генератор анкоров"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки212 просмотров

В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412

17 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksey_s
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Ответственный, грамотный программист и просто приятный в общении человек, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

aleksey_s
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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