Нужно написать 8-10 страниц дипломной работы. Задание прикреплено. Нужно описать примерно..
Требуется программа "Генератор анкоров"
В кратце раскажу что должна выполнять программа. Человек вводит ключевые слова, программа автоматически генерирует ему комплекты уникальных названий, описаний кратких описаний к сайтам. Более подробно в icq 5536412
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