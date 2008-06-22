Необходимо разработать приложение под win для работы с устройством электронного голосования. Если в общих словах, то программа должна делать следующие вещи: • выводить на принтер введённый пользователем текст в заранее определённых областях листа А4. ...
Система управления офисным освещением
Задание звучит так: разработать систему управления офисным освещением с удаленным
управлением, сбором информации (когда включилась, когда выключилась), с возможностью автоматического вкл/выкл в заданное время+имитация датчика присутствия
Во вложении алгоритм решения
Язык программирования: Visual C++
срок 22 июня (воскресенье)
ваши цены?
ICQ: 380945346
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