Система управления офисным освещением

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  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка256 просмотров

Задание звучит так: разработать систему управления офисным освещением с удаленным

управлением, сбором информации (когда включилась, когда выключилась), с возможностью автоматического вкл/выкл в заданное время+имитация датчика присутствия

Во вложении алгоритм решения

Язык программирования: Visual C++

срок 22 июня (воскресенье)

ваши цены?

ICQ: 380945346

17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад
$90
Работа выполнено прекрасно. Второй раз сотрубничаю и очень доволен. Спасибо. РЕКОМЕНДУЮ
Очень интересный проект, второй раз сотрудничаем, в общем всем доволен, очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад

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