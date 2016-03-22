C# настроить поток

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки149 просмотров

Есть функция, ее нужно переделать в потоки, жду ваших заявок, функция очень проста.

9 лет назад
cht251
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенести таблицы со скриптами из Excell в Google docs

    Есть таблица Excell со вписанными в нее скриптами. Таблица учета рабочего времени, создания объявления и другой однотипной работы.  Выполнен скрип автозаполнения настоящего времени и даты, при изменении какой либо ячейки. Пользуются этом тиаблицой несколько человек ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Массовая обработка фотографий

    Нужно написать программу которая будет переносить информацию из документа Excel на фотографии.  Подробное ТЗ с примерами по ссылке : https://yadi.sk/d/2TJb4EAYqNNpr

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логистическая программа

    Доброго времени суток! Необходима разработка логистического ПО в соответствии с тех. заданием по установленным алгоритмам. Предположительно на основе Java с использованием продукта Pentaho BI Suite и базы данных Mongo DB. Рассматриваю любые варианты и предложение. Стоимость и ...

    Java
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для игры шашки

    Программа для игры в шашки (8х8), чтобы программа просчитывала какой лучше ход нужно сделать для победы.  Игра для PC под Win.  Подробней. Представьте, например, левый компьютер и правый, на левом я играю в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • JAVA разработчик

    Здравствуйте.  Необходим опытный Java разработчик для создания кроссплатформенного лаунчера для игры Minecraft на основе tLauncher.  На данный момент у нас есть прототип в виде веб-версии и ТЗ с объяснениями.  ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ментор по программированию

    Требуется специалист,который хочет и может поделиться своими знаниями, умениями, опытом в программировании, который понимает, что, как и почему работает в C#. Знает как должен быть написан и организован код и почему именно так. И может это объяснить. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать онлайн версию программы

    Имеется программа ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ АДАПТОМЕТРИЯ "MATRIX GRAPHIC VISION ver. 2.1". Требуется написание ее онлайн версии. Рассматриваю любые предложения. Подробности при общении. http://www.adaptometria.com/matrix-graphic-vision.html

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад