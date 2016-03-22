Есть таблица Excell со вписанными в нее скриптами. Таблица учета рабочего времени, создания объявления и другой однотипной работы. Выполнен скрип автозаполнения настоящего времени и даты, при изменении какой либо ячейки. Пользуются этом тиаблицой несколько человек ...
Регистрация заявок и отправка их в базу MySQL web хостинга
Функционал:
1. Четыре поля для заполнения (два из них обязательные для заполнения), 3 радио кнопки и кнопка отправить. И раздел настроек;
2. Автозапуск при старте Windows
3. При закрытии сворачивать в трей;
4. В двух полях при вводе нужно реализовать подбор наименования из справочника, выпадающим списком. Справочник должен периодически обновляться;
5. Возможность отправки заявок и вызов окна программы с использованием горячих клавиш;
6. В настройках программы должна быть возможность указывать код подразделения из которого будут отправляться заявки;
7. В настройках программы должна быть возможность задавать расписание отправки накопленных заявок на сервер;
8. Программа должна подключаться к хостингу и через PHP api записывать накопленные данные в базу MySQL;
9. Фиксировать дату и время нажатия кнопки "Отправить".
В итоге в базе MySQL будут заполняться данными из программы следующие поля:
1. id (автоматически)
2. Код подразделения
3. Наименование
4. Производитель
5. Причина
6. Комментарий
7. Дата и время
Прототип программы:
https://www.dropbox.com/s/idly7430ideb35q/Defectus.exe?dl=0
В прототипе некоторые функции не реализованы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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