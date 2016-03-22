Регистрация заявок и отправка их в базу MySQL web хостинга

Функционал:

1. Четыре поля для заполнения (два из них обязательные для заполнения), 3 радио кнопки и кнопка отправить. И раздел настроек;

2. Автозапуск при старте Windows

3. При закрытии сворачивать в трей;

4. В двух полях при вводе нужно реализовать подбор наименования из справочника, выпадающим списком. Справочник должен периодически обновляться;

5. Возможность отправки заявок и вызов окна программы с использованием горячих клавиш;

6. В настройках программы должна быть возможность указывать код подразделения из которого будут отправляться заявки;

7. В настройках программы должна быть возможность задавать расписание отправки накопленных заявок на сервер;

8. Программа должна подключаться к хостингу и через PHP api записывать накопленные данные в базу MySQL;

9. Фиксировать дату и время нажатия кнопки "Отправить".

В итоге в базе MySQL будут заполняться данными из программы следующие поля:

1. id (автоматически)

2. Код подразделения

3. Наименование

4. Производитель

5. Причина

6. Комментарий

7. Дата и время

Прототип программы:

https://www.dropbox.com/s/idly7430ideb35q/Defectus.exe?dl=0

В прототипе некоторые функции не реализованы.