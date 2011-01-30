Задача имея ссылки на веб страницы (подобранные к примеру по конкретной тематике) обходить их по очереди и сохранять их локально при этом сшивая по 3 и более страниц в одну длинную страницу ...
DirectShow Source фильтр
Задача: помощь в создании DirectShow Source фильтра. Большенство вопросов касаются согласования типов. Фильтр должен передавать поток в формате h.264.
Стоимость и способ оплаты обсудим.
Ваши предложения и вопросы присылайте на email: [email protected]
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