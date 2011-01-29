Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X. Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния. ...
Программа для синхронизации текста с музыкой
Программа на VC++ или QT под Windows.
Программа позволяет синхронизовать текст с MP3, для использования в караоке.
Функции такие:
1. Подгрузить mp3
2. Скопировать текст в окно
3. Авторазбивка текста на слога. (кнопка)
4. Нажать на кнопку "запись" (идет проигрывание песни в реальном времени)
5. Каждое нажатие определенной кнопки (например "enter"), последовательно дает
каждому слогу синхронизацию во времени относительно аудио-потока.
6. Кнопка "Стоп" - останавливает запись
7. Кнопка "Играть" - проигрывает полученный результат - закраска слогов как в караоке.
8. Старт записи должен быть возможен в любом отрезке аудио.
9. Если идет перезапись, - то слогам должна даваться новая синхронизация
10. В процессе записи, последний синхронизированный слог должен быть выделен.
11. Импорт из формата Kar5
12. Возможность открывать готовый файл и редактировать его
Нужна поддержка всяких экзотических языков вроде армянского, узбекского и т.д
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Ищу человека, который бы смог написать несложный плагин для этих браузеров. Если Вы можете написать плагин только для определенного браузера - пишите, обсудим. Также нужно будет как-нибудь защитить плагин :) Оставляйте ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Требуется системный программист на проект для написания бэкэнда к онлайн-проекту на java. Объем работы относительно небольшой, но требуется выдерживание больших нагрузок и тестирование (вами) по результату разработки. Работа ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна специальная обработка для импорта прайс листов от поставщиков. А также експорт продукции с ценой в ексель файл для загрузки на сайт. Привет Нужно как импорт ексель файлов в 1С так и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
В общем, есть файл сделанный в екселе работающий с использованием макросов на VBA. При открытии его в Excel 2010, макросы не работают. вероятно, нужно поправить код.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужна программа на borland c++ builder (версия 6 или любая другая) СУБД: MS Access программа с парочкой форм и набором стандартных функций по обработке данных, хранящихся в БД Задание ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужна консультация относительно использования в C# SQL команд (а конкретно вставка данных в таблицы базы данных), так чтобы после этого обновился DatasetЗавершен14 лет назад
Нужно при проигрывании файла в формате avi паралельно в реальном времени передавать аудио сигнал в отдельную функцию через заданый период времени, например 10 мс. Язык С\Си++. С помощью DirectShow. Желательно чистый Win32 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Пограмма автодозвона через СкайпЗакрыт14 лет назад
Нужен простой, максимально "лёгкий" юнит или dll на Дельфи 2007 для работы с HTTPS-протоколом (подключение к хосту как через прокси так и без, GET- и POST-запросы). Без использования компонентов типа Indy и т.п. ...Закрыт14 лет назад