Программа для синхронизации текста с музыкой

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок271 просмотр

Программа на VC++ или QT под Windows.

Программа позволяет синхронизовать текст с MP3, для использования в караоке.

Функции такие:

1. Подгрузить mp3

2. Скопировать текст в окно

3. Авторазбивка текста на слога. (кнопка)

4. Нажать на кнопку "запись" (идет проигрывание песни в реальном времени)

5. Каждое нажатие определенной кнопки (например "enter"), последовательно дает

каждому слогу синхронизацию во времени относительно аудио-потока.

6. Кнопка "Стоп" - останавливает запись

7. Кнопка "Играть" - проигрывает полученный результат - закраска слогов как в караоке.

8. Старт записи должен быть возможен в любом отрезке аудио.

9. Если идет перезапись, - то слогам должна даваться новая синхронизация

10. В процессе записи, последний синхронизированный слог должен быть выделен.

11. Импорт из формата Kar5

12. Возможность открывать готовый файл и редактировать его

Нужна поддержка всяких экзотических языков вроде армянского, узбекского и т.д

14 лет назад
mic76
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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