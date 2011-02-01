Нужно при проигрывании файла в формате avi паралельно в реальном времени передавать аудио сигнал в отдельную функцию через заданый период времени, например 10 мс. Язык С\Си++. С помощью DirectShow. Желательно чистый Win32 ...
Нужна консультация по C#
Добрый день!
Нужна консультация относительно использования в C# SQL команд (а конкретно вставка данных в таблицы базы данных), так чтобы после этого обновился Dataset
Выбранный исполнитель
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