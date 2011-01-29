Обработка аудио сигнала при проигрывании avi файла

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Закрыт1 заявка198 просмотров

Нужно при проигрывании файла в формате avi паралельно в реальном времени передавать аудио сигнал в отдельную функцию через заданый период времени, например 10 мс.

Язык С\Си++. С помощью DirectShow.

Желательно чистый Win32 без MFC и тому подобного.

14 лет назад
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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