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Перевести макрос на VBA Excel 2003 в Excel 2010
В общем, есть файл сделанный в екселе работающий с использованием макросов на VBA. При открытии его в Excel 2010, макросы не работают. вероятно, нужно поправить код.
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