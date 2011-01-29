Плагин для FF, IE, Opera, Chrome

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Закрыт4 заявки228 просмотров

Ищу человека, который бы смог написать несложный плагин для этих браузеров. Если Вы можете написать плагин только для определенного браузера - пишите, обсудим.

Также нужно будет как-нибудь защитить плагин :)

Оставляйте свои ICQ, так будет проще связаться.

14 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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