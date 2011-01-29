Плагин для FF, IE, Opera, Chrome

Ищу человека, который бы смог написать несложный плагин для этих браузеров. Если Вы можете написать плагин только для определенного браузера - пишите, обсудим.

Также нужно будет как-нибудь защитить плагин :)

Оставляйте свои ICQ, так будет проще связаться.