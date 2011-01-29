Приветствую! Требуется системный программист на проект для написания бэкэнда к онлайн-проекту на java. Объем работы относительно небольшой, но требуется выдерживание больших нагрузок и тестирование (вами) по результату разработки. Работа ...
Плагин для FF, IE, Opera, Chrome
Ищу человека, который бы смог написать несложный плагин для этих браузеров. Если Вы можете написать плагин только для определенного браузера - пишите, обсудим.
Также нужно будет как-нибудь защитить плагин :)
Оставляйте свои ICQ, так будет проще связаться.
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