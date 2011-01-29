Нужна специальная обработка для импорта прайс лист

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки211 просмотров

Нужна специальная обработка для импорта прайс листов от поставщиков. А также експорт продукции с ценой в ексель файл для загрузки на сайт.

Привет Нужно как импорт ексель файлов в 1С так и експорт. (1С 8,1 Управление торговым предприятием)

Прайс листы от поставщиков в разном формате и еще в разной валюте. нужно автоматизировать загрузку прайс листов от разных поставщиков.

2. Образец для экспорта прикреплен во вложении. Формат файла для выгрузки на сайт

http://upload.com.ua/get/902312665/прайс на сайт.xls

Формат прайса есть также во вложении

14 лет назад
Enigmochka
Юлия 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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