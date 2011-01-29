Проект для C++/C# программиста

Приветствую!

Требуется системный программист на проект для написания бэкэнда к онлайн-проекту на java.

Объем работы относительно небольшой, но требуется выдерживание больших нагрузок и тестирование (вами) по результату разработки. Работа будет идти в паре с текущим программистом, так что проблем недопонимания быть не должно!

Подробности при переписке, кто готов обсудить - оставляйте асю/скайп!

Всем спасибо за внимание!..