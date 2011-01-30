Кроссплатформенное ПО с движком браузера

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Закрыт3 заявки242 просмотра

Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X.

Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния.

Программа создаёт значок рядом с часами. По этому значку выводится контекстное меню с настройками.

Упомянутые выше настройки должны быть получены у JavaScript-скрипта, работающего на загруженной Веб-странице. Если это невозможно, то есть вариант с запросом данных у того же сервера (через JSON), с которого загружается страница.

В заявке обязательно укажите, на каких языке и движке готовы решить задачу. Имеющийся опыт.

Предпочтение: Lazarus + Gecko. Остальные варианты равно приемлемы.

Стоимость и детали обсуждаемы, точное ТЗ будет.

JavaScript
14 лет назад
Koryagin
Павел 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Hagen
Alex Diev 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

Hagen
Alex Diev 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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