Кроссплатформенное ПО с движком браузера

Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X.

Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния.

Программа создаёт значок рядом с часами. По этому значку выводится контекстное меню с настройками.

Упомянутые выше настройки должны быть получены у JavaScript-скрипта, работающего на загруженной Веб-странице. Если это невозможно, то есть вариант с запросом данных у того же сервера (через JSON), с которого загружается страница.

В заявке обязательно укажите, на каких языке и движке готовы решить задачу. Имеющийся опыт.

Предпочтение: Lazarus + Gecko. Остальные варианты равно приемлемы.

Стоимость и детали обсуждаемы, точное ТЗ будет.