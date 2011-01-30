Ищу человека, который бы смог написать несложный плагин для этих браузеров. Если Вы можете написать плагин только для определенного браузера - пишите, обсудим. Также нужно будет как-нибудь защитить плагин :) Оставляйте ...
Кроссплатформенное ПО с движком браузера
Требуется программа, которая будет работать по крайней мере под Windows XP/Vista/7 32/64 и Mac OS X.
Главное окно содержит движок браузера (например, Gecko) без меню, без кнопок навигации, без строки состояния.
Программа создаёт значок рядом с часами. По этому значку выводится контекстное меню с настройками.
Упомянутые выше настройки должны быть получены у JavaScript-скрипта, работающего на загруженной Веб-странице. Если это невозможно, то есть вариант с запросом данных у того же сервера (через JSON), с которого загружается страница.
В заявке обязательно укажите, на каких языке и движке готовы решить задачу. Имеющийся опыт.
Предпочтение: Lazarus + Gecko. Остальные варианты равно приемлемы.
Стоимость и детали обсуждаемы, точное ТЗ будет.
Выбранный исполнитель
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