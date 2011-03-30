Программа должна снимать звук с микрофона в реальном времени, вычислять соответствующие ноты (как это делают программы для настройки гитар, например, используя обратное преобразование Фурье). Кроме высоты ноты, нужно еще определять громкость. Полученные ...
Урезанный скайп
Здравствуйте!!!
Необходимо программное обеспечение (желательно если есть уже готовое),разработанное с использованием Skype API, и позволяющее устанавливать видеосвязь с конкретным пользователем скайпа.
Принцип работы примерно следующий:
1. При старте программа читает из ini файла логин и пароль под кем подключаться
2. Читает имя пользователя скайпа
3. Сразу выполняет подключение, на форме программы статус и кнопка завершить звонок.
4. По завершению программа закрывается.
5. Для подключения к инету должна читать из ини файла настройки прокси либо неиспользовать прокси.
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