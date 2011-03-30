Урезанный скайп

Здравствуйте!!!

Необходимо программное обеспечение (желательно если есть уже готовое),разработанное с использованием Skype API, и позволяющее устанавливать видеосвязь с конкретным пользователем скайпа.

Принцип работы примерно следующий:

1. При старте программа читает из ini файла логин и пароль под кем подключаться

2. Читает имя пользователя скайпа

3. Сразу выполняет подключение, на форме программы статус и кнопка завершить звонок.

4. По завершению программа закрывается.

5. Для подключения к инету должна читать из ини файла настройки прокси либо неиспользовать прокси.

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