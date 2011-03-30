Урезанный скайп

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок357 просмотров

Здравствуйте!!!

Необходимо программное обеспечение (желательно если есть уже готовое),разработанное с использованием Skype API, и позволяющее устанавливать видеосвязь с конкретным пользователем скайпа.

Принцип работы примерно следующий:

1. При старте программа читает из ini файла логин и пароль под кем подключаться

2. Читает имя пользователя скайпа

3. Сразу выполняет подключение, на форме программы статус и кнопка завершить звонок.

4. По завершению программа закрывается.

5. Для подключения к инету должна читать из ини файла настройки прокси либо неиспользовать прокси.

Указывайте цену и сроки.

14 лет назад
staszx
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

steiner83
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Михаил справился с поставленной задачей профессионально. Всегда на связи, быстро реагирует и исправляет замечания. Рекомендую!
Отличный заказчик. С оплатой никаких проблем. Рекомендую

Заявки фрилансеров

steiner83
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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