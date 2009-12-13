Доработка ПО на С++

Необходимо доработать уже работающую программу музыкального автомата написанной на C++ на библиотеке Qt4

Платформа - Linux

Доработка состоит из 2-х моментов:

1) исправление глюков

2) доработать функционал

Подробности ТЗ при переписке. Бюджет может меняться . Обсуждаемо при рассмотрении ТЗ

Пожелание к исполнителю и дополнительные требования:

Возраст до 25 лет . Причина - кто старше тот более склонен к лени :-)

Опыт работы с Qt не менее года ( нужен знающий человек )

Проект рабочий и поэтому нужно будет подписка о нераспространении исходного кода

Для выполнения задания нужно будет установить наш дистрибутив и желательно на компьютере с графической картой Nvidia

Подробности ТЗ при переписке