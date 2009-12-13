Доработка ПО на С++

Требуется разработать программный модуль для распознования однотипных объектов в окне приложения - игре, а так же отдельных числовых данных (шрифт определенный).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать уже работающую программу музыкального автомата написанной на C++ на библиотеке Qt4
Платформа - Linux
Доработка состоит из 2-х моментов:
1) исправление глюков
2) доработать функционал
Подробности ТЗ при переписке. Бюджет может меняться . Обсуждаемо при рассмотрении ТЗ
Пожелание к исполнителю и дополнительные требования:
Возраст до 25 лет . Причина - кто старше тот более склонен к лени :-)
Опыт работы с Qt не менее года ( нужен знающий человек )
Проект рабочий и поэтому нужно будет подписка о нераспространении исходного кода
Для выполнения задания нужно будет установить наш дистрибутив и желательно на компьютере с графической картой Nvidia
Подробности ТЗ при переписке
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