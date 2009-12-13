FTP программа

Нужно перенести необходимые данные для расчета среднего заработка из 1С 7.7 (Зарплата и кадры) в 1С 8.1 (Управление производственным предприятием). Из 1С:Зик 7.7 в 1С:ЗУП 8.1 все переносится автоматически. Нужно теперь перенести из 1С:ЗУП 8.1 в ...