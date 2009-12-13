Написать алгоритм на С языке (или ваш вариант)

При применении двухмерного кодирования закодированное слово А представляет собой таблицу, состоящую из X строк и Y столбцов. Ошибка, которая возникает в таком кодовом слове, обладает двумя параметрами – номером строки x и номером столбца y, в котором она находится.

Образ двухмерной ошибки слова образуется путем вычеркивания из исходного слова безошибочных строк и столбцов. Ошибку можно представить как таблицу, каждая строка и столбец, которой обязательно содержат не менее одного ошибочного символа.

ЗАДАЧА: Найти уникальные образы двумерных ошибок для кратности t=2 – 15. Кратность (t) равна числу искаженных символов. Если один образ получается из другого путем перестановки строк и столбцов, то такие образы являются одинаковыми.