Анализ изображения

Нужно перенести необходимые данные для расчета среднего заработка из 1С 7.7 (Зарплата и кадры) в 1С 8.1 (Управление производственным предприятием). Из 1С:Зик 7.7 в 1С:ЗУП 8.1 все переносится автоматически. Нужно теперь перенести из 1С:ЗУП 8.1 в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть изображение с размерами W на H (где W -ширина, H - высота)
Необходимо сделать следующее:
1. обрезать его со всех сторон на s1, s2, s3, s4 (где s1 - сколько обрезать сверху, s2 - справа, s3 - слева, s4 - снизу).
2. после этого необходимо провести его анализ и выяснить процент заполненности картинки (картинка черно белая)
Алгоритм должен быть максимально эффективным, т.к. необходимо обрабатывать 500-2000 изображений за один раз
Результат работы должен быть представлен в виде процедуры написанной на дельфи, на вход ее выдается само изображение, w, h, s1, s2, s3, s4. Результатом процедуры является % заполненности.
Процедура должна быть написана понятно, с необходимым количеством комментариев.
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