Анализ изображения

$50
Прикладное ПОЗавершен14 заявок400 просмотров
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Есть изображение с размерами W на H (где W -ширина, H - высота)

Необходимо сделать следующее:

1. обрезать его со всех сторон на s1, s2, s3, s4 (где s1 - сколько обрезать сверху, s2 - справа, s3 - слева, s4 - снизу).

2. после этого необходимо провести его анализ и выяснить процент заполненности картинки (картинка черно белая)

Алгоритм должен быть максимально эффективным, т.к. необходимо обрабатывать 500-2000 изображений за один раз

Результат работы должен быть представлен в виде процедуры написанной на дельфи, на вход ее выдается само изображение, w, h, s1, s2, s3, s4. Результатом процедуры является % заполненности.

Процедура должна быть написана понятно, с необходимым количеством комментариев.

14 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
liss_ua
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Быстро, качественно, без проблем
Хороший заказчик, четко поставил задание, оплата без проблем.
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