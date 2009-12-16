Анализ изображения

Есть изображение с размерами W на H (где W -ширина, H - высота)

Необходимо сделать следующее:

1. обрезать его со всех сторон на s1, s2, s3, s4 (где s1 - сколько обрезать сверху, s2 - справа, s3 - слева, s4 - снизу).

2. после этого необходимо провести его анализ и выяснить процент заполненности картинки (картинка черно белая)

Алгоритм должен быть максимально эффективным, т.к. необходимо обрабатывать 500-2000 изображений за один раз

Результат работы должен быть представлен в виде процедуры написанной на дельфи, на вход ее выдается само изображение, w, h, s1, s2, s3, s4. Результатом процедуры является % заполненности.

Процедура должна быть написана понятно, с необходимым количеством комментариев.