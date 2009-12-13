Программа по взаимодействию нескольких БД+GSM SMS

Необходима разработка учебной программы на C++ на тему Метод резолюций в логике предикатов. Подробнее в архиве. Пишите в icq#:462595 Бюджет 30$ - либо 900WMR
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент для отправки команд на посылку смс и сервер обработки запросов.
Сервер обработки смс мониторит базу(MySQL, через интернет) на наличие нового задания, при новой задача посылает смс через GSM модем.
Библиотеки для работы с gsm модемом есть, и пример отправки смс тоже.
Платформа: Windows.
Среда и средства разработки: VC, C#, MySQL
Существует программа обработки заказов службы такси, необходимо сделать клиента, который будет мониторить таблицу заказов(SyBase) и делать записи в базу в интернете о необходимости послать смску клиентам, что такая-то машина уже выехала, и подъехала.(Сам сервис по отсылке смс делать не обязательно)
Требования к клиенту:
Цикл мониторинга и отправки должен реализоваться в отдельном потоке, чтобы программа не тормозила.
Программа должна быть устойчива к отключению интернета, после установки соединения должна заново возобновить работу.
Настройки включают:
1)данные о подключении к базе такси(строка подключения), базе смс, пароль скрывается звездочками и как то шифруется.
2)время(интервал) повторного соединения при разрыве интернета
3) интервал мониторинга таблицы заказов
4) Шаблоны телефонов: 7913ХХХХХХХ-5800000-7800000, при вводе номера в сокращенном варианте номер автоматически дополняется и отсылается на сервер смс уже полноценный, шаблоны можно хранить в тойже базе смс, и предусмотреть инструменты их редактирования идобавления, удаления новых правил.
5)Шаблоны для отправляемого текста(К вам выехала машина {A}, ожидайте, К вам подъехала {A})
6)ид диспетчерской
В программе должно быть окно с текущими операциями, кнопка отчистить, чтобы было видно что происходит.
При успешной отправке смс, в конец примечания заявки дописывается SMS1,SMS2, соответственно при отправки первой и второй смс.
Готовность позже при необходимости расширить функционал программы в ближайшие 2 месяца за отдельную плату.
Информация для отправки:
1. ID
2. Номер телефона для отправки.(msnumber)
3. Текст сообщения.(mstext)
4. Статус сообщения(msstatus)
-1 – ожидает отправки
-2 – отправляется
-3 – успешно доставлено
-4 – не отправлено
5. Время установки сообщения на очередь.(mstmin)
6. Время поступления сообщения на отправку.(mstmout)
7. Время получения уведомления о получении сообщения, или неуспешной отправке.(mstmresult)
8. Заголовок смс(адресс отправителя)(mstitle)
9. Ид сервиса отправившего сообщение.(msserv)
C#, не нужно С++
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