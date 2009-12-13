Программа по взаимодействию нескольких БД+GSM SMS

$150
Прикладное ПОЗакрыт11 заявок338 просмотров
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Клиент для отправки команд на посылку смс и сервер обработки запросов.

Сервер обработки смс мониторит базу(MySQL, через интернет) на наличие нового задания, при новой задача посылает смс через GSM модем.

Библиотеки для работы с gsm модемом есть, и пример отправки смс тоже.

Платформа: Windows.

Среда и средства разработки: VC, C#, MySQL

Существует программа обработки заказов службы такси, необходимо сделать клиента, который будет мониторить таблицу заказов(SyBase) и делать записи в базу в интернете о необходимости послать смску клиентам, что такая-то машина уже выехала, и подъехала.(Сам сервис по отсылке смс делать не обязательно)

Требования к клиенту:

Цикл мониторинга и отправки должен реализоваться в отдельном потоке, чтобы программа не тормозила.

Программа должна быть устойчива к отключению интернета, после установки соединения должна заново возобновить работу.

Настройки включают:

1)данные о подключении к базе такси(строка подключения), базе смс, пароль скрывается звездочками и как то шифруется.

2)время(интервал) повторного соединения при разрыве интернета

3) интервал мониторинга таблицы заказов

4) Шаблоны телефонов: 7913ХХХХХХХ-5800000-7800000, при вводе номера в сокращенном варианте номер автоматически дополняется и отсылается на сервер смс уже полноценный, шаблоны можно хранить в тойже базе смс, и предусмотреть инструменты их редактирования идобавления, удаления новых правил.

5)Шаблоны для отправляемого текста(К вам выехала машина {A}, ожидайте, К вам подъехала {A})

6)ид диспетчерской

В программе должно быть окно с текущими операциями, кнопка отчистить, чтобы было видно что происходит.

При успешной отправке смс, в конец примечания заявки дописывается SMS1,SMS2, соответственно при отправки первой и второй смс.

Готовность позже при необходимости расширить функционал программы в ближайшие 2 месяца за отдельную плату.

Информация для отправки:

1. ID

2. Номер телефона для отправки.(msnumber)

3. Текст сообщения.(mstext)

4. Статус сообщения(msstatus)

-1 – ожидает отправки

-2 – отправляется

-3 – успешно доставлено

-4 – не отправлено

5. Время установки сообщения на очередь.(mstmin)

6. Время поступления сообщения на отправку.(mstmout)

7. Время получения уведомления о получении сообщения, или неуспешной отправке.(mstmresult)

8. Заголовок смс(адресс отправителя)(mstitle)

9. Ид сервиса отправившего сообщение.(msserv)

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14 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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