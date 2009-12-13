Проект по математической логике

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка учебной программы на C++ на тему Метод резолюций в логике предикатов. Подробнее в архиве. Пишите в icq#:462595

Бюджет 30$ - либо 900WMR

14 лет назад
user_bel
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка ПО на С++

    $300

    Необходимо доработать уже работающую программу музыкального автомата написанной на C++ на библиотеке Qt4 Платформа - Linux Доработка состоит из 2-х моментов: 1) исправление глюков 2) доработать функционал Подробности ТЗ при переписке. Бюджет может меняться . Обсуждаемо при рассмотрении ТЗ Пожелание ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Воспроизведение видео на десктопе пользователя

    Задача - воспроизводить видео на десктопе пользователя. Язык программирования не принципиален. Решение должно работать начиная от Windows XP и выше. Обязательно мало "кушать" процессора во время работы (насколько это возможно, разумеется). Видео должно проигрываться под ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется переписать небольшой код на асме

    $10

    В общем есть небольшой код на асме, требуется его переписать. Изменить процедуры, переписать код... В общем сам код на масме... Но чтобы код был кардинально изменен... Подробности расскажу в личке либо в ICQ. Прошу отписаться тут кто готов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать С++

    Итак ест' скриптец на С++. Это обычная програмка которая через ВинАПи ведет журналирование всеч нажатий кнопок клавиатуры. К сожалению код открытый , и почему то она попала в разряд троянов в антивирусниках. При ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка системы дист. образования

    Приглашается специалист по PHP хорошо знакомый с системой Moodle для разработки системы дистанционного образования. Желателен опыт внедрения и доработки модулей. Также требуется знание английского языка так как система англоязычная.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа для планировщика задач

    $16

    Необходима программа, которая копирует папку в на внешний носитель. Путь папки и носителя (куда копировать папку) должен прописоваться первой и второй строкой в отдельном текстовом файле (Название exe и txt должно быть одинаковым, так как на ...

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад