Перенос данных из 1С 7.7 в 8.1

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Нужно перенести необходимые данные для расчета среднего заработка из 1С 7.7 (Зарплата и кадры) в 1С 8.1 (Управление производственным предприятием).

Из 1С:Зик 7.7 в 1С:ЗУП 8.1 все переносится автоматически. Нужно теперь перенести из 1С:ЗУП 8.1 в 1С:УПП 8.1.

На сколько я понял для расчета среднего заработка нужны только два регистра расчета: "ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций" и "ДополнительныеНачисленияРаботниковОрганизаций".

Сколько это стоит не представляю, предлагайте свои цены.

14 лет назад
mihse
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
codewriter
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$595
3 дня
Работа выполнена отлично. Андрей помог по все вопросам, возникшим во время выполнения проекта.
Сотрудничество было положительным. Все вопросы решались оперативно. Даже в тот момент, когда возникло недопонимание - мы все равно нашли общий язык, решили и эту задачу вместе. Спасибо Михаилу за интересный проект!
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