Написание утилиты. Персонально для avisheratin

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки167 просмотров

Задача на 1 задание, вынесено из вакансии http://www.weblancer.net/vacancies/57940.html

ТЗ.

HTML
13 лет назад
allch
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

avisheratin
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Задание выполнено, всё отлично работает. рекомендую.

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avisheratin
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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