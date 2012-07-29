Необходимо написать программу повторяющую функции программы "sparkbooth" и вносящую ряд изменений и дополнений.
Написание утилиты. Персонально для avisheratin
Задача на 1 задание, вынесено из вакансии http://www.weblancer.net/vacancies/57940.html
ТЗ.
Выбранный исполнитель
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