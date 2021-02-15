1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста. 2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ...
Написать скрипт для сбора кооординат из Яндекса по адресу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл.
Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo
Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому надо будет объяснить как им пользоваться. Спасибо.
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