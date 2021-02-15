Написать скрипт для сбора кооординат из Яндекса по адресу

$6
Прикладное ПОЗавершен3 заявки632 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл.

Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo

Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому надо будет объяснить как им пользоваться. Спасибо.

3 года назад
s0s0s0s
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Yuriy_Gumeniuk
Юрий 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$6
1 день
Грамотный исполнитель. Скрипт работает быстро и четко. Рекомендую.
Заказ интересный с асинхронными потоками и API. Оплата быстрая.
  • Похожие заказы

  • Создание программы для склейки аудиофайлов и вывода файла с субтитрами

    1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста. 2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить программу Налоговик-2018 внутри сервиса

    Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно автоматизировать просмотр страниц в портабл браузерах.

    Задачи бота: 1)Открыть указанный портабл браузер на основе chrome 2)Открыть несколько новых вкладок, совершить движения мышкой во вкладке, несколько нажатий в заданные области, закрыть браузер. 3)Перейти в следующий аналогичный портабл браузер, повторить п2 4)По возможности сделать это все в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Автоматический импорт информации из множества Google таблиц в одну

    Нужен софт/скрипт/макрос либо другое решение с помощью которого вы сможете реализовать эту задачу. Нужен автоматический импорт информации из разных гугл-таблиц поставщиков в одну мою таблицу.  Функцию самой гугл-таблицы "Importrange" не предлагать, не подходит. Прикрепляю скрин, где видно что ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для betboom.ru

    Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд. [b]setProxy[/b] устанавливает прокси для браузера, [b]openPage[/b] открывает страницу betboom [b]login[/b] с передачей логина и пароля для входа, логинится ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна консультация эксперта github

    Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать программу для связи WiFi весов c ПК

    Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот

    Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате.  Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад