Написать скрипт для сбора кооординат из Яндекса по адресу

Есть тестовый файл с адресами, нужно написать скрипт чтобы собрать координаты из яндекса для каждого из адресов и записать в другой текстовый файл.

Скрипт для основы https://github.com/yandex-php/php-yandex-geo

Адресов до 1000. Скрипт будет работать на моем хостинге, поэтому надо будет объяснить как им пользоваться. Спасибо.