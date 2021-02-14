Создание программы для склейки аудиофайлов и вывода файла с субтитрами

1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста.

2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ячейка с именем аудио файла для этого предложения.

Задача: Создать приложение в которое можно загрузить эти аудио файлы и файл Excel. И на выходе получить склеенную аудио дорожку и файл с субтитрами в формате srt.

Также добавить возможность вставить между склеенными аудио файлами, тишину = 0,5 сек, а если напротив предложения в Excel стоит цифра"2" - то тишину = 2сек. Или тишину = длине предшествующей аудио дорожки.