Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!
Создание программы для склейки аудиофайлов и вывода файла с субтитрами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть много аудио файлов - озвученный текст книги по предложениям. 1 аудио файл = 1 предложение из текста.
2. Есть печатный текст в Excel - 1 ячейка = 1 предложение текста из книги, и рядом ячейка с именем аудио файла для этого предложения.
Задача: Создать приложение в которое можно загрузить эти аудио файлы и файл Excel. И на выходе получить склеенную аудио дорожку и файл с субтитрами в формате srt.
Также добавить возможность вставить между склеенными аудио файлами, тишину = 0,5 сек, а если напротив предложения в Excel стоит цифра"2" - то тишину = 2сек. Или тишину = длине предшествующей аудио дорожки.
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