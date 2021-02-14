Добрый день Необходимо обновить программу Налоговик-2018 внутри нашего сервиса. Мы разработали веб-оболочку общающуюся (посредствам запросов JSON) с программой на винде, и пришло время обновиться до 20 версии не поломав это общение. Более подробно с кандидатом!
Автоматический импорт информации из множества Google таблиц в одну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен софт/скрипт/макрос либо другое решение с помощью которого вы сможете реализовать эту задачу.
Нужен автоматический импорт информации из разных гугл-таблиц поставщиков в одну мою таблицу.
Функцию самой гугл-таблицы "Importrange" не предлагать, не подходит.
Прикрепляю скрин, где видно что человек сделал себе таблицу, вверху указаны поставщики, а ниже указаны размеры и они обновляются автоматически. Мне надо нечто подобное.
Как я это вижу простым языком. Программа скажем считывает строки в таблице E24:E33 и после добавляет в мою таблицу на те строки что я укажу. И чтоб оно всегда автоматически обновлялось. Либо более удобный и лучший способ, если такой возможен.
Если это не реализовать, то может предложите другой вариант реализации.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно написать бота на базе браузера который подключается по вебсокету к моему серверу и ждет команд. [b]setProxy[/b] устанавливает прокси для браузера, [b]openPage[/b] открывает страницу betboom [b]login[/b] с передачей логина и пароля для входа, логинится ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна консультация кто с git на ты, не просто знает все команды, а понимает как ведется разработка в огромных сложных проектах таких как webkit. Есть репозитарий qtwebkit это порт webkit для Qt Последняя версия вебкита в qtwebkit-stable ветке ...Закрыт3 года назад
Имеются весы с WiFi модулем, необходимо разработать программу для отображения данных на ПК и управление весами с ПК (обнуление, тарировка). Связь обеспечивается по протоколу UDP, для управления весами имеется специальный протокол.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 года назад
Хочу что бы пользователи ставили друг-другу плюсики за посты в чате. Так же бот должен вести статистику, что бы выло видно у кого сколько "+" и кто сколько "+" поставил.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать способ массового удаления водяных знаков с авито (недвижимость)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать nodejs модуль на javascript, который бы конвертировал данные из .csv файла в .km (mindmap)Закрыт3 года назад
- $30
Нам нужен плагин, который будет вытаскивать координаты с инженерных сетей (помимо XYZ координат еще следует вытащить радиусы труб) в формате xlm или csv. Возможно получится использовать COM API для этих целей. Подробнее при обсуждении. Нам ...Закрыт3 года назад
Необходим сканер для определённых бк и проставление в автоматическом режиме ставокПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад