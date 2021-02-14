Автоматический импорт информации из множества Google таблиц в одну

Нужен софт/скрипт/макрос либо другое решение с помощью которого вы сможете реализовать эту задачу.

Нужен автоматический импорт информации из разных гугл-таблиц поставщиков в одну мою таблицу.

Функцию самой гугл-таблицы "Importrange" не предлагать, не подходит.

Прикрепляю скрин, где видно что человек сделал себе таблицу, вверху указаны поставщики, а ниже указаны размеры и они обновляются автоматически. Мне надо нечто подобное.

Как я это вижу простым языком. Программа скажем считывает строки в таблице E24:E33 и после добавляет в мою таблицу на те строки что я укажу. И чтоб оно всегда автоматически обновлялось. Либо более удобный и лучший способ, если такой возможен.

Если это не реализовать, то может предложите другой вариант реализации.