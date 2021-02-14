Нужно автоматизировать просмотр страниц в портабл браузерах.

Задачи бота:

1)Открыть указанный портабл браузер на основе chrome

2)Открыть несколько новых вкладок, совершить движения мышкой во вкладке, несколько нажатий в заданные области, закрыть браузер.

3)Перейти в следующий аналогичный портабл браузер, повторить п2

4)По возможности сделать это все в многопоточном режиме.

Работать это все должно из под windows.

При этом каждый браузер должен использовать заданные proxy

Браузер(именно браузер) не должен понять, что действия автоматизированы, это важно и является основным критерием.

Пишите желаемую оплату за данную работу.