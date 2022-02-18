Необходимо сделать умный улей

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка901 просмотр
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Необходимо написать скетч для ардуино, 

2 года назад
guest_16452569523448
2 года в сервисе
Был
2 года назад