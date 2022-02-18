Сделать парсинг данных с PariMatch!

Программа на курсовую, язык c#. Нужно написать электронный учебник по русскому языку для младшего школьного возраста, несложный интерфейс, регистрация, список тем и лекций (возможно видио уроки или ссылки на них) и лёгкие тесты
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