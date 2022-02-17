Приложение которое будет отображать работу таблиц

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки584 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть таблицы декомпрессиии водолаза дана глубина и время нахождения на грунте.  Нужна программа которую будет показывать все остановки на выход время остановки.

2 года назад
guest_16451935998285
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перенаправление сетевого трафика юзера в виде прокси

    Есть несколько проектов, которые предоставляют пассивный доход за работу их программы на компьютере, которая предоставляет свободный сетевой трафик другим пользователям в виде прокси. Нужно сделать такую же программу и в дальнейшем поддерживать ее. Примеры сайтов и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Моделирование возмущенного движения ИСЗ

    Требуется разработать программу для моделирования возмущенного движения исз по орбите. программа должна моделировать движение и строить графики изменения параметров орбиты [b][u]1)Исходные данные[/u][/b] – параметры орбиты ИСЗ: [i]Rp[/i] – расстояние от начала координат до перицентра орбиты; ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Winforms cefsharp оптимизация

    есть проект на cefsharp. создается несколько экземпляров браузера (10+), хостятся внутри tabcontrol. в общем классика... в каждом из браузеров открывается webcam-стрим от нас. проблема в том, что эта "конструкция" слишком ресурсопотребляемая, 80% и больше, в то же ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание софта

    Создание софта Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм. Основная цель: создание фейковой видимости трафика Софт в котором будет: 1. Авторег аккаунтов телеграм: 1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий 2) Привязываешь его к токену smsactivate или ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Steam bot node.js

    $100

    В общем нужен бот который будет парсить цены с Стима и bitskins.com и будет покупать вещи с bitskins по заданным параметрам, а потом выставлять на торговой площадке steam по минимальной цене, рассматриваю людей только с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать робота

    Нужно разработать робота под платформу Exante в связке с Excel VBA. Откликайтесь, пожалуйста, сразу с резюме/кейсами.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад