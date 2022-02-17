Перенаправление сетевого трафика юзера в виде прокси

Есть несколько проектов, которые предоставляют пассивный доход за работу их программы на компьютере, которая предоставляет свободный сетевой трафик другим пользователям в виде прокси. Нужно сделать такую же программу и в дальнейшем поддерживать ее.

Примеры сайтов и программ:

1. https://www.honeygain.com/

2. https://packetstream.io/

3. https://iproyal.com/pawns/

4. https://peer2profit.com/

То есть нужно на компьютере пользователя запускать прокси и отправлять в хешированном виде на сервер. Либо какое-то другое решение - на ваше усмотрение, но в конечном итоге на сервере будет запускаться туннель, который должен иметь доступ к перенаправлению трафика через компьютеры пользователей.

Подробного ТЗ нет - планируем разработать его с исполнителем. Сейчас хотелось бы понимать стек и технологии, на котором вы сможете это сделать и примерную цену/сроки.

Если не сможете сказать сроки примерные, то назовите, пожалуйста, вашу почасовую ставку и количество часов, которое сможете уделять разработке в неделю.