Перенаправление сетевого трафика юзера в виде прокси

Требуется разработать программу для моделирования возмущенного движения исз по орбите. программа должна моделировать движение и строить графики изменения параметров орбиты [b][u]1)Исходные данные[/u][/b] – параметры орбиты ИСЗ: [i]Rp[/i] – расстояние от начала координат до перицентра орбиты; ...
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Есть несколько проектов, которые предоставляют пассивный доход за работу их программы на компьютере, которая предоставляет свободный сетевой трафик другим пользователям в виде прокси. Нужно сделать такую же программу и в дальнейшем поддерживать ее.
Примеры сайтов и программ:
То есть нужно на компьютере пользователя запускать прокси и отправлять в хешированном виде на сервер. Либо какое-то другое решение - на ваше усмотрение, но в конечном итоге на сервере будет запускаться туннель, который должен иметь доступ к перенаправлению трафика через компьютеры пользователей.
Подробного ТЗ нет - планируем разработать его с исполнителем. Сейчас хотелось бы понимать стек и технологии, на котором вы сможете это сделать и примерную цену/сроки.
Если не сможете сказать сроки примерные, то назовите, пожалуйста, вашу почасовую ставку и количество часов, которое сможете уделять разработке в неделю.
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