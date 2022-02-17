Моделирование возмущенного движения ИСЗ

Программа позволяющая копировать данные и вставлять в форму на сайт, результат обратно в ексель. бюджет 3000 Руб
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Требуется разработать программу для моделирования возмущенного движения исз по орбите. программа должна моделировать движение и строить графики изменения параметров орбиты
1)Исходные данные – параметры орбиты ИСЗ:
Rp – расстояние от начала координат до перицентра орбиты;
e – эксцентриситет;
u – аргумент широты;
w – аргумент перицентра;
i – наклонение плоскости орбиты к плоскости экватора;
W – долгота восходящего узла орбиты.
а также:
-M масса спутника, кг
-T время интегрирования, дни/месяцы
-t шаг интегрирования, сек.
метод:
-Рунге-Кутта 4
среда: C++ builder 6
учет возмущений:
1.Возмущения от несферичности Земли
2.Возмущения от торможения в атмосфере
3.Возмущения от гравитации Луны и Солнца
4.Возмущение от светового давления
Пример программы в прикрепленном фаиле.
Срок в течении месяца.
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