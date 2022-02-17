Моделирование возмущенного движения ИСЗ

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать программу для моделирования возмущенного движения исз по орбите. программа должна моделировать движение и строить графики изменения параметров орбиты

1)Исходные данные – параметры орбиты ИСЗ:

Rp – расстояние от начала координат до перицентра орбиты;

e – эксцентриситет;

u – аргумент широты;

w – аргумент перицентра;

i – наклонение плоскости орбиты к плоскости экватора;

W – долгота восходящего узла орбиты.

а также:

-M масса спутника, кг

-T время интегрирования, дни/месяцы

-t шаг интегрирования, сек.

метод:

-Рунге-Кутта 4

среда: C++ builder 6

учет возмущений:

1.Возмущения от несферичности Земли

2.Возмущения от торможения в атмосфере

3.Возмущения от гравитации Луны и Солнца

4.Возмущение от светового давления

Пример программы в прикрепленном фаиле.

Срок в течении месяца.

2 года назад
Djeck2200
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Winforms cefsharp оптимизация

    есть проект на cefsharp. создается несколько экземпляров браузера (10+), хостятся внутри tabcontrol. в общем классика... в каждом из браузеров открывается webcam-стрим от нас. проблема в том, что эта "конструкция" слишком ресурсопотребляемая, 80% и больше, в то же ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание софта

    Создание софта Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм. Основная цель: создание фейковой видимости трафика Софт в котором будет: 1. Авторег аккаунтов телеграм: 1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий 2) Привязываешь его к токену smsactivate или ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Steam bot node.js

    $100

    В общем нужен бот который будет парсить цены с Стима и bitskins.com и будет покупать вещи с bitskins по заданным параметрам, а потом выставлять на торговой площадке steam по минимальной цене, рассматриваю людей только с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать робота

    Нужно разработать робота под платформу Exante в связке с Excel VBA. Откликайтесь, пожалуйста, сразу с резюме/кейсами.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Робот

    Требуется робот для платформы TradingView. Стратегия проверена в ручной торговле. Хочется, чтобы после разработки была поддержка и возможность доработки робота (за отдельный обсуждаемый гонорар). Важно, чтобы вы могли подтвердить ваш опыт разработки под данную платформу. Откликайтесь сразу ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение на запросах (web)

    Здравствуйте. Есть сайт, с ним нужно мультипоточно взаимодействовать на запросах. То есть если мы 500 раз обращаемся к нему в браузере - мы имеем 500 вкладок по 250 мб каждая, если мы эмулируем заголовки браузера и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад