Тест программа электронного учебника

есть проект на cefsharp. создается несколько экземпляров браузера (10+), хостятся внутри tabcontrol. в общем классика... в каждом из браузеров открывается webcam-стрим от нас. проблема в том, что эта "конструкция" слишком ресурсопотребляемая, 80% и больше, в то же ...