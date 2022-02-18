Нужно парсить данные с игры PariMatch!
Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм.
Основная цель: создание фейковой видимости трафика
Софт в котором будет:
1. Авторег аккаунтов телеграм:
1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий
2) Привязываешь его к токену smsactivate или любому другому аналогичному сервису
3) Он сам регает аккаунты, убирает видимость онлайна и вносит их в базу чтобы ей потом управлять
2. Хранение аккаунтов телеграм
1) Хранение созданных аккаунтов
2) Добавление уже созданных аккаунтов
3) Возможность войти в аккаунт, созданный софтом
4) Возможность удалить аккаунт (в случае бана или ограничений)
3. Управление аккаунтами
1.
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, НО ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ РЕШИТЬ ВОПРОС С КАПЧЕЙ, ТО ВСЕ РАВНО ПИШИТЕ
Автоматическое
1) Одновременно/поочередно аккаунты подписываются на одну или несколко групп + если потребуется, проходят капчу
2) Писать в чат после вступления в группу/группы
3) Оставлять комментарии под постом/постами
(Текст сообщения, комментария, ссылки на группы, посты – задаются в ручную списком)
Ручное
1) Возможность писать в чат софта разные сообщения, а они будут отображатся например под постом так чтобы каждое сообщение было от лица нового аккаунта.
2) Ровно также в окне софта напрмиер 1000 раз нажать подписаться и пройти капчу вручную, таким образом все аккаунт которые в базе подпишутся на группу.
4. Функции/настройки
1) Умение проходить капчу при вступлении
(от 'просто нажать на кнопку' до 'выбрать изображение на картинке или посчитать математичекский пример')
Примеры капч покажу лично.
2) Ввод всех/выбранных аккаунтов в онлайн нажатием кнопки (жму кнопку, выбранные аккаунты входят в онлайн и находятся в нем пока не отключу)
3) Переключение режимов – делать задачи одновременно какому-то количеству аккаунтов или поочередно с заданной скоростью
4) Выбирать скорость между действиями аккаунтов (например, после выполнения д-й 1 аккаунтом, задержка в 10 секунд и затем приступает к выполнению другой)
5) Конечно же, выбирать количество аккаунтов. Менять ники, аватарки в случае необходимости также быстро.
6) Выбирать количество групп, на которые нужно подписаться, постов, которые нужно прокомментировать
7) В случае невалидности аккаунта, его автоудаление из базы и оповещение об этом
8) Задать текст разных комментариев и чтобы боты с задержкой поочередно комментили.
9) Проверка активных аккаунтов
Возможно что-то вспомню/надумаю в процессе обсуждения задачи, но основные моменты расписал
Софт должен быть удобный в использовании (желательно как exe файл), управляться просто нажатием кнопок или управлением ползунков для скорости (без прописывания комманд)
При передаче софта также отдается исходник.
В личном диалоге объясню, для чего это нужно и как это должно работать
- Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
Программа на курсовую, язык c#. Нужно написать электронный учебник по русскому языку для младшего школьного возраста, несложный интерфейс, регистрация, список тем и лекций (возможно видио уроки или ссылки на них) и лёгкие тестыПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть таблицы декомпрессиии водолаза дана глубина и время нахождения на грунте. Нужна программа которую будет показывать все остановки на выход время остановки.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть несколько проектов, которые предоставляют пассивный доход за работу их программы на компьютере, которая предоставляет свободный сетевой трафик другим пользователям в виде прокси. Нужно сделать такую же программу и в дальнейшем поддерживать ее. Примеры сайтов и ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать программу для моделирования возмущенного движения исз по орбите. программа должна моделировать движение и строить графики изменения параметров орбиты [b][u]1)Исходные данные[/u][/b] – параметры орбиты ИСЗ: [i]Rp[/i] – расстояние от начала координат до перицентра орбиты; ...Закрыт2 года назад
Добрый день. ТЗ прикрепленоПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
есть проект на cefsharp. создается несколько экземпляров браузера (10+), хостятся внутри tabcontrol. в общем классика... в каждом из браузеров открывается webcam-стрим от нас. проблема в том, что эта "конструкция" слишком ресурсопотребляемая, 80% и больше, в то же ...Закрыт2 года назад
Создание софта Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм. Основная цель: создание фейковой видимости трафика Софт в котором будет: 1. Авторег аккаунтов телеграм: 1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий 2) Привязываешь его к токену smsactivate или ...Закрыт2 года назад