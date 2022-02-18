Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм. Основная цель: создание фейковой видимости трафика Софт в котором будет: 1. Авторег аккаунтов телеграм: 1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий 2) Привязываешь его к токену smsactivate или любому ...
Бот для дискорда, для написания сообщений на множеств аккаунтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Он должен быть написан на питоне
Чтобы можно было писать на разных серверах
написания сообщений на бесконечном числе аккаунтов аккаунтов
Воможности программы:
-Писать на любое количество аккаунтов используя всего одну вкладку в браузере, а не несколько запущенных профилей которые приходится уместить на одном экране
-⭐️Автоматически переводит любые сообщения
-Запоминать ваши сообщения, тем самым КД в чате не влияет! То есть что бы вы смогли быстро написать 10 сообщений и выставить отправку сообщений через каждую 1 минуту и тогда 10 минут программа будет отсылать их.
-Показывает ответы в чате
-Предлагать вам отвечать только на те сообщения, которые длиннее 10 символов, если их много выбирать одно в приоритете должны быть ответы на мое сообщение
Должна быть инструкция как добавлять аккаунты, как добавить именно тот чат в котором я хочу общаться
В идеале видео инструкция по использованию бота, и если сообщение ты написал, но оно не отобразилось в чате в дискорде на которое ты настроил
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