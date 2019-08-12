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Обработать файл в экселе и показать, как вводить наценку
Я получил в экселе прайс-лист с торговой базы. В шапке листа стоят реквизиты, логотип базы, которые нужно убрать. Далее. На титульной странице стоит функция, заложенная самими оптовиками для дистрибьюторов. Она позволяет произвести наценку на любое количество процентов к оптовым ценам по всем категориям товаров сразу для предъявления затем таблиц с новыми ценами дистрибьюторами в розничных магазинах.
Непонятно, как работает эта функция и как затем убрать следы от выполнения данной функции пред отправкой файла магазину.
То есть нужен мануал и, при необходимости, - настройка этой функции.
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