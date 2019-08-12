Обработать файл в экселе и показать, как вводить наценку

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки202 просмотра

Я получил в экселе прайс-лист с торговой базы. В шапке листа стоят реквизиты, логотип базы, которые нужно убрать. Далее. На титульной странице стоит функция, заложенная самими оптовиками для дистрибьюторов. Она позволяет произвести наценку на любое количество процентов к оптовым ценам по всем категориям товаров сразу для предъявления затем таблиц с новыми ценами дистрибьюторами в розничных магазинах.

Непонятно, как работает эта функция и как затем убрать следы от выполнения данной функции пред отправкой файла магазину.

То есть нужен мануал и, при необходимости, - настройка этой функции.

6 лет назад
nash44
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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