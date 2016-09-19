ПО для переключения камер Raspberry Pi 3 [Linux]

Нужно сделать приложение с некоторым уровнем безопасности и скорости. Предложите архитектуру а так же цену за нее . Сроки не горят. ТЗ: web + android [url=https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZDml0Dn5soYmA2Ll4cJ-cx758et6bdBGKaZf5v_RPv4/edit?usp=sharing[/url] Показывать каждые 2 дня продвижение. Расчет – Вестерн Юнион, PayPal
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Нужно ПО для Rapsberry Pi 3 model b.
Под Raspbian [debian linux].
Задача:
при помощи малинки переключаться между IP видеокамерами (полный экран, переключение без засвечивания рабочего стола, автозагрузка программы так как других задач выполнять малинка не будет).
Малинка + VGA монитор + 5 антивандальных кнопок + ethernet
Нужна распайка с GPIO на антивандальные кнопки.
Нужен конфиг для соединения с камерами по протоколу RTSP. Так как интересует режим прямого вещания.
То есть смысл такой - нажимаем на кнопку 1 - показывает первая камера.
Нажимаем кнопку 2 - показывает вторая. И так далее всего 4 камеры.
Пятая кнопка - выключения-включение малинки.
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