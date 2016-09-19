ПО для переключения камер Raspberry Pi 3 [Linux]

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Нужно ПО для Rapsberry Pi 3 model b.

Под Raspbian [debian linux].

Задача:

при помощи малинки переключаться между IP видеокамерами (полный экран, переключение без засвечивания рабочего стола, автозагрузка программы так как других задач выполнять малинка не будет).

Малинка + VGA монитор + 5 антивандальных кнопок + ethernet

Нужна распайка с GPIO на антивандальные кнопки.

Нужен конфиг для соединения с камерами по протоколу RTSP. Так как интересует режим прямого вещания.

То есть смысл такой - нажимаем на кнопку 1  - показывает первая камера.

Нажимаем кнопку 2 - показывает вторая. И так далее всего 4 камеры.

Пятая кнопка - выключения-включение малинки.

Linux
7 лет назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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