ПО для переключения камер Raspberry Pi 3 [Linux]

Нужно ПО для Rapsberry Pi 3 model b.

Под Raspbian [debian linux].

Задача:

при помощи малинки переключаться между IP видеокамерами (полный экран, переключение без засвечивания рабочего стола, автозагрузка программы так как других задач выполнять малинка не будет).

Малинка + VGA монитор + 5 антивандальных кнопок + ethernet

Нужна распайка с GPIO на антивандальные кнопки.

Нужен конфиг для соединения с камерами по протоколу RTSP. Так как интересует режим прямого вещания.

То есть смысл такой - нажимаем на кнопку 1 - показывает первая камера.

Нажимаем кнопку 2 - показывает вторая. И так далее всего 4 камеры.

Пятая кнопка - выключения-включение малинки.