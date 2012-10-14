Необходима максимально оптимизированная программа для автоматического просмотра страниц сайта. Программа должна работать так: 1. мы вводом в нее данные xml файла карты сайта, она начинает открывать каждую страничку в браузере ...
Программа для компьютерного клуба под Windows 7
система комплексного контроля компьютерного зала (Открытие времени, ограничение доступа к ресурсам компьютера и т.д.)
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