Нужно сделать кросплатформенный тетрис для вин, линукс, мак. задание rghost.ru/40950774 Оставляйте цену и сроки работы.
Программа на С++
Программа на с++
Нужно написать программу, которая бы:
1) Раскрывалась во весь экран без возможности свернуть или закрыть
2) Включала камеру если есть и делала снимок только тогда когда просходит нажатие на клавиатуру или мышку
3) Выводило фото(сфотографированное) в определенном месте
4) Проигрывало звук из источника удаленного с сайта (только после того как есть фото)
5) Было поле для ввода текста и кнопка подтвердить, после подтверждения данных текст должен записываться в фаил на удаленном компьютере каждый новый введенный текст с новой строки
Обязательно знания с++ примеры работ
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