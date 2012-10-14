Программа на с++

Нужно написать программу, которая бы:

1) Раскрывалась во весь экран без возможности свернуть или закрыть

2) Включала камеру если есть и делала снимок только тогда когда просходит нажатие на клавиатуру или мышку

3) Выводило фото(сфотографированное) в определенном месте

4) Проигрывало звук из источника удаленного с сайта (только после того как есть фото)

5) Было поле для ввода текста и кнопка подтвердить, после подтверждения данных текст должен записываться в фаил на удаленном компьютере каждый новый введенный текст с новой строки

Обязательно знания с++ примеры работ