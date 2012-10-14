Цветовая рулетка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок212 просмотров

Необходима программа на весь экран, перебирающая пять заданных цветов, останавливаясь на каждом из них последовательно.

13 лет назад
Hazar095
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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