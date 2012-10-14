Приложение для работы с MySQL-базой

$100
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Закрыт23 заявки317 просмотров

Добрый день

Нужно написать приложение , которое будет делать выборку из mysql базы, описание запросов есть

приложение десктопное любой язык программирования

icq 621258

MySQL
13 лет назад
brigadirmsk
Васильев 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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