Программа учета печати на принтеры и записи CD\DVD

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Закрыт4 заявки166 просмотров

ТЗ во вложении, пишите цену и сроки. По сути нужен проводник с ограниченными функциями и некоторыми дополнениями.

13 лет назад
EgeniyT
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад
$300
30 дней

Заявки фрилансеров

remueur
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад

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