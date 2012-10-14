Программа на с++ Нужно написать программу, которая бы: 1) Раскрывалась во весь экран без возможности свернуть или закрыть 2) Включала камеру если есть и делала снимок только тогда когда просходит ...
Программа учета печати на принтеры и записи CD\DVD
ТЗ во вложении, пишите цену и сроки. По сути нужен проводник с ограниченными функциями и некоторыми дополнениями.
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