Проверка программы

Есть проект есть клиент- программа проекта нужен программист который напишет новую версию и будет исправлять ошибки по мере из возникновения за каждую правки будет назначаться сумма Когда появилась правка тогда сделали необходимо реализовать 1. сейчас программа не может спарсить страницы ...
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Проверить целостность исходных кодов и библиотек, протестировать работу с программой на предмет ошибок, проверить код на предмет утечек памяти и, потенциально, „плохой“ код; документирование на уровне "для программистов".
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