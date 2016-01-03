Проверка программы

$150
Прикладное ПОЗавершен1 заявка87 просмотров
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Проверить целостность исходных кодов и библиотек, протестировать работу с программой на предмет ошибок, проверить код на предмет утечек памяти и, потенциально, „плохой“ код; документирование на уровне "для программистов".

11 лет назад
lawday
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
exslider
Виктор 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
10 дней
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