Скринсейвер под mac os x

Необходимо сделать приложение под mac os

Сложный вариант: (бюджет обсуждается отдельно) приложение при запуске собирает все иконки рабочего стола в определенную форму, накладывая сверху маску. эффект в результате: как будто иконки рабочего стола застыли /замерзли (из них сделали мороженое/леденец определенной формы).

Более простой вариант: (бюджет указан ниже) приложение при запуске делает скриншот рабочего стола. и тот же визуальный эффект (леденец/мороженое) делается с определенным участком рабочего стола.

с т.з. расположения: в результате работы приложения на экране появляется фон, надписи и картинки + созданный из иконок / участка рабочего стола "леденец". фон простой, однотонный.