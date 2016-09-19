Создать Бот (Автоматизация взаимодействия с сайтом)

Следует автоматизировать следующие действия на веб-сайте: посылка сообщений по списку, с ограничением по

кол-ву посланных сообщений (нажатие на кнопку "контакт", посылка сообщения через форму, выдерживает необходимый таймаут, переход к следующей кнопке "контакт", посылка сообщения через форму и т.д., до тех пор пока

контакты не кончатся или не дойдет до установленного пользователем лимита).

Никаких каптч и других защит обходить не требуется.

Бот должен запускаться, желательно без установки дополнительных программ, как исполняемый файл. Необходима десктопная версия программы.

Дополнительная информация будет предоставлена при переписке.